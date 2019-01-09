Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Mali Operasyon

İstanbul'da Mali Operasyon

53 dakika önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü  Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polisler, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Polis ekiplerinin adreslerdeki arama sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:27 Kaynak: DHA

Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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