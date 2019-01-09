İstanbul'da Mali Operasyon
1 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri, İstanbul
genelinde daha önce belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polisler, girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Polis
ekiplerinin adreslerdeki arama sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:06 Kaynak: DHA
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