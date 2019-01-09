Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Mali Şubeden Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul'da Mali Şubeden Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var

49 dakika önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da Mali Şubeden Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saat 05.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceden belirlenen birçok adrese operasyon düzenledi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis ekipleri eş zamanlı girdikleri adreslerde arama çalışması yaptı. İstanbul genelinde çeşitli adreslere yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmezken gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:31 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, 3. Sayfa
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