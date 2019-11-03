Son Dakika Haberleri: İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldı
Son Dakika Genel İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldı

İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldı

6 saat önce

İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldı İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldıİSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan tüm yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldı

İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan tüm yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar 06.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatıldı. Yarışın tamamlanmasının ardından saatler 15.00'ı gösterdiğinde kapanan yollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı. Yolların ve köprünün trafiğe açılmasının ardından İstanbul'da trafik normale döndü.

İstanbul'da maraton nedeniyle kapanan yollar ve köprü trafiğe açıldı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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