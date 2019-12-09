İstanbul'da market soygunlarına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Büyükçekmece'de market çalışanlarını silahla tehdit edip kasadaki bin 850 lira gasbettikleri, Arnavutköy'de de bir marketten gasp teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım'da Büyükçekmece'deki bir markete giren silahlı şüpheli, çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki bin 850 lirayı gasbedip olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'de de 28 Kasım'da Karlıbayır Mahallesi'ndeki bir markete giren şüpheliler mağaza çalışanlarını silahla tehdit ederek kasayı açmasını istedi. Çalışanların kasanın şifresini bilmemesinden dolayı gasp olayını gerçekleştiremeyen şüpheliler buradan ayrıldı.

Şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaylara ilişkin çalışma başlattı.

Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, 4 Aralık'ta düzenlediği operasyonda şüpheli Murathan D. (18) ile Emircan G'yi (19) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.