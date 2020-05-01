İstanbul'da marketler kapandı, alışveriş sona erdi - Son Dakika

İstanbul'da marketler kapandı, alışveriş sona erdi

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibari ile başlamıştı. Sokağa çıkma kısıtlamanın başlamasıyla birlikte 1 Mayıs günü 14.00'da marketler de kısıtlama dahilinde kepenklerini indirerek kapandı.

3 günlük Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında açık kalarak faaliyetlerini gösterdi. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava giderek alışverişlerini yaptı. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satışlarını sürdürdü. Yayınlanan genelge ile de saat 14.00 itibari ile market ve manavlarda da kısıtlamaya gidilerek alışveriş sona erdi.

Öte yandan vatandaşlar Ramazan ayının olması ve kısıtlama süresinin tamamlanacağı 3 günlük alış verişlerini yaparak evlerinin yolunu tuttular.