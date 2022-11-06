İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar

06.11.2022 11:31

İstanbul Şişli'de 5 kişi sosyal medya üzerinden küfür ettiği öne sürülen genci önce kovaladı, ardından da arkasından ateş açtı. Akaryakıt istasyonuna sığınan genci kovalayan şahıslar marketin içerisinde şahsı feci şekilde dövüp zorla araca bindirdikten sonra yol kenarına attı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken dehşet anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Şişli'de otomobilden inen bir grup, sosyal medyadan kendilerine küfür ettiği iddia edilen B.A. isimli genci kovalamaya başladı. Arkasından gelen şahıslardan korkarak kaçan B.A. bir akaryakıt istasyonuna girdi.

İstanbul'da markette dehşet anları kamerada: Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar

ÖLDÜRESİYE DÖVÜP KAÇIRDILAR

Genç kurtulamayacağını anlayınca istasyonun marketine girerek çalışanlardan yardım istedi. Ardından markete dalan saldırganlar, B.A.'yı yakalayarak öldüresiye darp etti. Market çalışanları genci kurtarmak istese de başarılı olamadı. Saldırganlar B.A.'yı sürükleyerek marketin dışarısına çıkarıp, burada da darp ettikten sonra otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırganlar bir süre sonra B.A.'yı yol kenarına bırakarak uzaklaştı.

İstanbul'da markette dehşet anları kamerada: Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, saldırganların Y.E.C., M.Y., M.C.Ş., A.A.A. ve Ö.T. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Ekipler şahısların ikamet adreslerini tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da markette dehşet anları kamerada: Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar

O ANLAR KAMERADA

Gencin yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların bir genci kovaladığı, daha sonra kaçan gencin markete sığındığı ve burada saldırganlar tarafından darp edildiği, daha sonrasında ise otomobile alınarak götürüldüğü görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
500
İstanbul'da markette dehşet anları kamerada: Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar İstanbul'da markette dehşet anları kamerada: Kovalayıp dövdükleri genci kaçırdılar Kan bağışında İstanbul rekoru Şişli'de kırıldı Kan bağışında İstanbul rekoru Şişli'de kırıldı

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:34 44. İstanbul Maratonu'nda Etiyopyalı Sechale Dalasa ile Kenyalı Robert Kipkemboi ipi göğüsleyen atletler oldu
11:32 Mustafa Sandal'ı şaşkına çeviren kalabalık: 40 yıl hayal etsem böyle bir etkinlik olacağı aklıma gelmezdi
11:31 Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:08 Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarına getirilen yayın yasağı kaldırıldı
11:06 Galatasaray'dan Şenol Güneş'e abaküsle yanıt: Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir
10:48 Yurt dışından telefon getirmek isteyenler dikkat! Uygulamanın kapsamı genişletildi
10:43 PKK'nın sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:27 İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar
10:22 Ürün satamadığı turistlere bıçak çeken seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
10:19 Yargıtay emsal kararı açıkladı! Aracının kilometresini düşüren şimdi yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 12:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement