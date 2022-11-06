İstanbul'un göbeğinde dehşet! Öldüresiye dövdükleri genci sürükleyerek kaçırdılar

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 17.15 sıralarında Şişli'de otomobilden inen bir grup, sosyal medyadan kendilerine küfür ettiği iddia edilen B.A. isimli genci kovalamaya başladı. Arkasından gelen şahıslardan korkarak kaçan B.A. bir akaryakıt istasyonuna girdi.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜP KAÇIRDILAR

Genç kurtulamayacağını anlayınca istasyonun marketine girerek çalışanlardan yardım istedi. Ardından markete dalan saldırganlar, B.A.'yı yakalayarak öldüresiye darp etti. Market çalışanları genci kurtarmak istese de başarılı olamadı. Saldırganlar B.A.'yı sürükleyerek marketin dışarısına çıkarıp, burada da darp ettikten sonra otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırganlar bir süre sonra B.A.'yı yol kenarına bırakarak uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, saldırganların Y.E.C., M.Y., M.C.Ş., A.A.A. ve Ö.T. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Ekipler şahısların ikamet adreslerini tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Gencin yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların bir genci kovaladığı, daha sonra kaçan gencin markete sığındığı ve burada saldırganlar tarafından darp edildiği, daha sonrasında ise otomobile alınarak götürüldüğü görülüyor.