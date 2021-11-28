İstanbul'da markette ilginç hırsızlık: 5 kilogramlık kavurma çaldı - Son Dakika

- (Özel) İstanbul'da markette ilginç hırsızlık: 5 kilogramlık kavurma çaldı

Çağlayan'da bir hırsız girdiği marketin şarküteri reyonundan 5 kilogramlık kavurma çaldı

Kağıthane polisi tarafından yakalanan hırsız adli makamlarca serbest bırakıldı

İSTANBUL - Çağlayan'da bir markete giren hırsız, önünde dakikalarca oyalandığı şarküteri reyonundan 5 kilogramlık kavurma çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalanan ve Beyoğlu'nda da başka bir marketten kavurma çaldığını itiraf eden hırsız, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda bir şahıs, cadde üzerindeki bir markete girdi. Eline bir poşet alarak markette dolaşan şahıs, şarküteri reyonu önünde oyalanmaya başladı. Şahıs bir süre ayakları uyuşmuş gibi yaptıktan sonra şarküteri görevlisi müşteriyle ilgilenirken 5 kilogramlık kavurmayı çaldı. Kavurmayı çantaya koyan hırsız, hızlı bir şekilde marketten çıkarak kaçtı. Tezgahını kontrol eden görevli, kavurmanın eksik olduğunu görünce durumu market yetkilisine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanları hırsızlığı tespit edince olayı polise bildirdi.

Kağıthane polisi kameraları tek tek izleyerek yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, hırsızı tespit etmek için çalışma başlattı. Çevrede bulunan diğer marketlerinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipleri, aynı hırsızın başka marketten de kavurma çaldığını tespit edenetti. Bunun üzerine Kağıthane polisi hırsızın gideceği güzergah üzerindeki kameraları detaylı incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Erdi T. olduğu tespit edildi.

Yakalanınca suçunu itiraf edip, çaldığı yerleri söyledi

Devam eden çalışmalarda hırsız Erdi T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polisin yakaladığı hırsız, suçunu hemen itiraf ederek, çantasında kavurma olduğunu ve iki marketten çaldığını söyleyen hırsız, gözaltına alındı. Çantayı kontrol eden ekipler, 5 kilogram 84 gram kavurmayı da geri alarak markete teslim etti. Emniyete götürülen şahsın, "işyerinden hırsızlık" suçundan 3 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kavurma hırsızlığı kamerada

Öte yandan Kağıthane'de marketten kavurma çalan hırsızın, o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın ilk önce ayağı uyuşmuş gibi salladığı, daha sonra tezgah önünde oyalandığı ve sonrasında kavurmayı çantaya koyarak marketten ayrıldığı görülüyor.

(MB-DCC-ÖFA