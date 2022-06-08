İstanbul'da Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi

08.06.2022 09:11
İstanbul'da Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi

İklim değişikliğine bağlı Büyükçekmece kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi'nde görülen zehirli 'Pusula Deniz Anası vatandaşları endişelendirdi.

İklim değişikliğine bağlı Büyükçekmece kıyıları başta olmak üzere Marmara Denizi'nde görülen zehirli 'Pusula Deniz Anası vatandaşları endişelendirdi. Deniz analarının nadir olarak görüldüğünü belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, "Denize girmeyelim gibi bir durum yok. Girerken dikkat etmeleri gerekiyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir" dedi.

Genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi'nde de görülmeye başlayan zehirli 'Pusula Deniz Anası'na (Chrysaora hysoscella, -latince adı-) vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Büyükçekmece kıyılarında görülmeye başlanan zehirli olarak tabir edilen deniz Pusula deniz anası alerjisi olan kişilerde sıkıntılara neden olabiliyor. Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzundokunaçları olan deniz anasıyla temas halinde ise tatlı su yerine, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.

"Deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Yavuz Karaca, toplumu denizden uzaklaştıracak bir hadisenin olmadığını belirterek, " Pusula Deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türü. Uzun yolları mevcut, bu kollarını kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları var. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep oluyor. Alerjisi olan kişilerde ise sıkıntılara sebep olabilir" dedi.

"Denize girmeyelim gibi bir durum yok"

Karaca, Pusula Deniz Anası'nın iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi'nde de görülmeye başlandığını kaydederek, "Denizin ısınmasından sonra görülmeye başlanan bir canlı türü. Normalde yok Marmara Denizi'nde en son 2008 yılında görülmüştü. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de birkaç bölgede olduğu rapor edildi. Vatandaşların şuna dikkat etmesi gerekiyor. Denize girdiklerinde bu renkte bir deniz analarından uzak durmaları gerek. Dokunmamaları gerek. Dokundularsa eğer tatlı suya sürmemeleri gerek. Tatlı suyla temas ederse daha çok alerjiye sebep olabilirler. En yakın sağlık kuruluşuna gidecekler. Denize girmeyelim gibi bir durum yok. Çok nadir görülen bir durum. Girerken dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Büyükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:07 Survivor All Star'a Evrim Keklik adaya veda etti
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
09:02 NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 09:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Marmara Denizi'nde 'Pusula Deniz Anası' tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement