İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu - Son Dakika
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İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu

20.06.2022 19:53

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında kız arkadaşıyla tartışan bir genç, kendini raylara atarak intihar etti. Kazada genç hayatını kaybederken, kız arkadaşı sinir krizi geçirdi.

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda Ramazan Atilla Koyugöz, kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartıştıktan sonra bir anda raylara atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.

İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
Son Dakika: Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı! Seferler çift yönlü olarak durduruldu
Son Dakika: Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferler çift yönlü olarak durduruldu
Son Dakika: Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferler çift yönlü olarak durduruldu
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Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak

Marmaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu - Son Dakika
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