İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu

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Marmaray Bostancı durağında kız arkadaşıyla tartışan genç, raylara atlayarak intihar etti

İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda Ramazan Atilla Koyugöz, kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartıştıktan sonra bir anda raylara atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.

KIZ ARKADAŞI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.