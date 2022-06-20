İstanbul'da Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda Ramazan Atilla Koyugöz, kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartıştıktan sonra bir anda raylara atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.
Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normale döndü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu - Son Dakika