- İstanbul 'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu.

Kaynak: İHA

Marmaray, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu. - Son Dakika

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