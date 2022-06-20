Kaynak: İHA
Marmaray, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir kişi raylara atladı. Çift yönlü olarak seferler durduruldu. - Son Dakika
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