İstanbul'da Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecek - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik felç oldu, toplu ulaşım aksadı, vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Pek çok insan yollarda mahsur kalırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın sabaha kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

AÇIKLAMA BAKAN'DAN GELDİ

Twitter hesabından yaptığı açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir." dedi.

SAAT 2'YE KADAR UZATILMIŞTI

Marmaray'dan daha önce yapılan açıklamada da yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirilmişti.