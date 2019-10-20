İstanbul'da

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından "İstanbul manzarası eşliğinde Boğaz'da koşuyoruz" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen MarmaRUN etkinliği yapıldı.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi'nin girişimleriyle organize edilen MarmaRUN, üniversitenin Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde başladı.

Çok sayıda katılımcının yer aldığı koşunun startı, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından verildi.

Çubuklu İskelesi'nden tekrar Anadolu Hisarı yerleşkesine dönülerek son bulan yaklaşık 9 kilometrelik yarışta, profesyonel koşucuların yanı sıra amatör sporcular da yer aldı.

MarmaRUN etkinliğinin gerçekleştirildiği Anadoluhisarı - Çubuklu İskelesi arasındaki güzergah koşu nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Koşunun ardından "Genel Klasman", "Kadın-Erkek", "En Yaşlı Kadın Koşucu", "En Yaşlı Erkek Koşucu" başta olmak üzere 16 farklı kategori ve yaş grubunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Final çizgisine yaklaşan sporculardan bazıları Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için asker selamı verdi.

Yarışta, erkekler kategorisinde Ünal Münükoğlu, kadınlar kategorisinde ise Maryam Korkchi birinci oldu.