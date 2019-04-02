Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Mart Ayının Zam Şampiyonu Lahana Oldu

İstanbul'da Mart Ayının Zam Şampiyonu Lahana Oldu

1 saat önce

İstanbul'da Mart ayının zam şampiyonu yüzde 29.52 fiyat artışıyla lahana oldu.

İstanbul'da Mart Ayının Zam Şampiyonu Lahana Oldu, System.String[]
İstanbul'da Mart ayının zam şampiyonu yüzde 29.52 fiyat artışıyla lahana oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 66'sının perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü, 124 ürünün fiyatı ise değişmedi.

MART AYINDA LAHANA FİYATI YÜZDE 29.52 ARTTI

Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan lahana yüzde 29,52 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 27,33 ile mandalina, yüzde 20,70 ile sivri biber, yüzde 18,25 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 17.85 ile çarşaf ve 16.50 ile muz oldu.

2019 MART AYINDA YEŞİL SOĞAN YÜZDE 23,84 UCUZLADI

2019 Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 23,84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 22,92 ile maydanoz, yüzde 16,77 ile ıspanak, yüzde 15.93 ile bakla, yüzde 11,74 ile domates ve yüzde 9,09 ile maç giriş bilet ücreti oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:56 Kaynak: İHA

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Güncel
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