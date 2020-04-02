İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı arttı - Son Dakika Ekonomi

İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı arttı

6 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2020 Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı arttı, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2020 Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO verilerine göre Mart ayında en fazla kolonya zamlandı. Fiyatı en fazla düşen ürün ise fuel-oil oldu.


İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 67'sinin perakende fiyatı artarken, 34 ürünün fiyatı düştü, 141 ürünün fiyatı ise değişmedi.


Mart ayında kolonya fiyatı yüzde 72,54 arttı


Mart ayında Diğer Harcamalar grubunda yer alan kolonya yüzde 72,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.


Fiyatı artan diğer ürünler


Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan yüzde 46,64 ile sivri biber, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile mektup gönderim ücreti, Gıda Harcamaları Yaş, Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yüzde 23,27 ile limon, yüzde 16,72 ile ayva ve yüzde 13,13 ile patates olmuştur.


Fuel oil yüzde 29,90 ucuzladı


2020 Mart ayında Konut Harcamaları grubunda yer alan fuel-oil litre fiyatı yüzde 29,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.


Fiyatı azalan diğer ürünler


Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Konut harcamaları grubundan yüzde 23,59 ile gaz yağı, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 23,01 ile benzin, Yaş Kuru Sebze ve Meyveler grubundan yüzde 21,65 ile yeşil soğan ve yüzde 17,32 ile domates olmuştur. - İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:34 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi         
15:49
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı         
15:43
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 18:02:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]