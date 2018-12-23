Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Martıların Görsel Şöleni

İstanbul'da Martıların Görsel Şöleni

3 saat önce

İstanbul'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu.

İstanbul'da Martıların Görsel Şöleni, System.String[]


İstanbul'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu.

Tarihi Yarımada'dan bakıldığında Çamlıca semalarında bulutların arasında beliren dolunay, manzarası ile meşhur olan Büyük Valide Han'dan görüntülendi. İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı karede yer alan dolunay, görenleri mest etti. Manzaraya sürü halinde uçan martıların da dahil olmasıyla ortaya çıkan görsel şölenin seyrine doyum olmadı. Büyüleyici manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.  

Görüntü dökümü:

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İstanbul Boğazı

Dolunay

Martılar

Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:07 Kaynak: DHA

Çamlıca, Han, İstanbul, Güncel
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