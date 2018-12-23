İstanbul'da Martıların Görsel Şöleni
3 saat önce
İSTANBUL'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu.
İSTANBUL'da boğaz manzarası ile birlikte martılar görsel bir şölen oluşturdu.
Tarihi Yarımada'dan bakıldığında Çamlıca
semalarında bulutların arasında beliren dolunay, manzarası ile meşhur olan Büyük Valide Han
'dan görüntülendi. İstanbul Boğazı
ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı karede yer alan dolunay, görenleri mest etti. Manzaraya sürü halinde uçan martıların da dahil olmasıyla ortaya çıkan görsel şölenin seyrine doyum olmadı. Büyüleyici manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:27 Kaynak: DHA
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