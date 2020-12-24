İstanbul'da maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan zanlı Kars'ta yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan zanlı Kars'ta yakalandı

24.12.2020 21:35
İstanbul'da maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan zanlı Kars'ta yakalandı, System.String[]

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla, İstanbul'da 1,5 milyon lira değerinde maske dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla aranan Azerbaycan uyruklu kişiyi yurt dışına kaçarken yakaladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla, İstanbul'da 1,5 milyon lira değerinde maske dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla aranan Azerbaycan uyruklu kişiyi yurt dışına kaçarken yakaladı.

İstanbul'da 14 esnaftan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki tıbbi cerrahi maskeyi aldıktan sonra kayıplara karıştığı belirlenen Azerbaycan uyruklu S.H'nin Kars üzerinden yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda S.H, yurt dışına çıkmaya çalışırken otobüste yakalandı.

Gözaltına alınan S.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

S.H, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Azerbaycan, İstanbul, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan zanlı Kars'ta yakalandı - Son Dakika


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