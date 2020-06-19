İstanbul'da maske takmamanın cezası belli oldu - Son Dakika

İstanbul'da açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske kullanmamanın cezası da 900 lira olarak belirlendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 17.00'da İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandı.Toplantıda İstanbul'da açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske kullanmayanlara yönelik uygulanacak ceza 900 lira olarak belirlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Korona virüs (COVID-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecinin başarıyla sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi"kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması" hükmüne istinaden, İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır" denildi.

(İHA)