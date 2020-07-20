İstanbul'da maskesiz otobüs şoförü paniğe neden oldu - Son Dakika

İstanbul'da maskesiz otobüs şoförü paniğe neden oldu

Sarıyer yönünden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan otobüsü şoförü, maske takmayınca paniğe neden oldu.

Sarıyer yönünden Beşiktaş istikametine seyir halinde olan otobüsü şoförü, maske takmayınca paniğe neden oldu. Şoför kendisini uyaran kadın yolcuyu otobüsten zorla indirmek istedi.

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İddialara göre, bugün saat 15.10 sularında Sarıyer yönünden Beşiktaş'a yolculuk eden İETT otobüsünün maske takmayan şoförü paniğe neden oldu. Yolculardan bir kadının "maskenizi takar mısınız" uyarısı üzerine "yürü git işine" diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp "bu otobüsten ineceksin" diye bağırdı. 3 kez otobüsü durduran şoför kadının inmesi için bağırdı.


"Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum"


Yaşananları anlatan kadın, "Virüs korkumun yerini darp edilirim korkusu aldı, ağzından tükürükler saçarak üstüme yürüyerek bana defalarca hakaretlerde bulundu. Beni otobüsten zorla indirmeye çalıştı. Her gün işe gidip geldiğim yol. Yarın bu otobüse nasıl bineceğimi düşünüyorum. Otobüsten ağlayarak indim. Maske takmak çok mu zor. Neden insanların sağlığını tehlikeye atalım ki. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Tüm ilgili makamlarda şikayet dosyası oluşturacağım" diye konuştu. - İSTANBUL

Beşiktaş, Sarıyer, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da maskesiz otobüs şoförü paniğe neden oldu - Son Dakika
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