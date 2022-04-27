İSTANBUL'DA MATBAA KURUP SAHTE DÖVİZ BASAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - Son Dakika

İSTANBUL'da sahte döviz basan şüphelilere yönelik matbaa ve eve operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda destelerce sahte dolar ve euro ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu ve Kağıthane'de sahte para basımı yapılarak piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Zeytinburnu'nda matbaaya Kağıthane'de ise bir eve baskın düzenlendi. Zeytinburnu'nda matbaaya düzenlenen operasyonda, 4 bin adet 100'lük ve 9 bin adet 50'lik sahte euro banknot ele geçirildi.

Kağıthane'deki evde yapılan aramada ise 100'lük banknotlar halinde kesimi yapılmış, 79 bin sahte dolar, 679 adet madeni sahte 2 avro, ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon anı kameralara yansırken, ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.