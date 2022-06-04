İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

04.06.2022 12:43

- İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı.

- İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin mayıs ayında İstanbul'da gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Göçmen Kaçakçılığı"na yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik 1- 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlardaki denetimlerde 9 bin 947 Afganistan, 2 bin 612 Pakistan, 6 bin 435 Suriye ve 4 bin 451 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı. 23 bin 445 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da mayıs ayında 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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