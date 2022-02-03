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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı - Son Dakika

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

03.02.2022 10:08

İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı.

İstanbul'da Mecidiyeköy- Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı.

Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Mecidiyeköy yönüne giden metro, Nurtepe istasyonunda yolcularını indirerek tekrar Mahmutbey yönüne döndü.

Nurtepe durağındaki aktarma nedeniyle de yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi.

Yetkililer de teknik arızayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

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Mecidiyeköy, Mahmutbey, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı - Son Dakika
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