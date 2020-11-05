Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi

05.11.2020 23:23
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre KADIKÖY, Üsküdar ve Beyoğlu'nda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, iş yerleri denetlendi.

KADIKÖY, Üsküdar ve Beyoğlu'nda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, iş yerleri denetlendi. 22.00'dan itibaren paket servisi hariç müşterilerine hizmet veren mekanlara cezai işlem uygulandı. İş yerlerine ayrıca alınan yeni kararlar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 22.00'dan sonra paket servisi hariç müşterilerine hizmet vermesi yasaklanan bar, kafe, restoran ve lokantalara yönelik Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu'nda polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kadıköy merkezde bulunan işletmeleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, işletme sahiplerine uyarıda bulundu. Saat 22.00'den sonra müşterilerine hizmet veren bir iş yerine cezai işlem uygulandı. Üsküdar Sahili'nde bulunan işyerlerine ise denetimler yapıldı ve yeni alınan kararlarla ilgili bilgi verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde de polis ekipleri denetim yaptı. İşletmeleri denetleyen polis ekipleri, işletme sahiplerini müşterilerine 22.00'den sonra paket servis hariç hizmet vermemeleri konusunda bilgilendirdi.


Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi
Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi

Koronavirüs, Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul'da mekânlara koronavirüs denetimi - Son Dakika


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