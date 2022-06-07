İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İSTANBUL FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanması ile ilgili yürütülen çalışmalarda yeni delilere ulaşıldı. Örgüt yönetici ve üyelerinin deşifre olmamak amacıyla ankesör-büfe telefonları üzerinden iletişime geçtikleri belirlendi. Soruşturma çerçevesinde aralarında aktif yüzbaşı, üsteğmen ve astsubayların da olduğu 21 şüpheli tespit edildi. Örgüt üyelerinin yakalanması için bugün saat 06.00 sıralarında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aranan 21 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Firari 2 örgüt mensubunun ise yurtdışına kaçtığı anlaşıldı.