İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı - Son Dakika

İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı
21.12.2020 19:01
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine yükseldi.
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine yükseldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma günü başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. E5 karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 67 seviyelerine yükseldi.
(İHA)
Son Dakika Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü feci şekilde can verdi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Komşunun silahla tehdit ettiği üniversiteli genç kızlar, yaşadıkları dehşeti anlattılar: Can güvenliğimiz yok Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01