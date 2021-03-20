İSTANBUL'DA MESAİ ÇIKIŞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK - Son Dakika

İSTANBUL'DA MESAİ ÇIKIŞI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA YOĞUNLUK
20.03.2021 09:55
HAFTANIN son iş gününde iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı.
HAFTANIN son iş gününde iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tehdidine rağmen 'Sosyal mesafesiz' yolculuk yapıldı.
Yağmur yağışının da etkisiyle D-100 karayolunda Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu Topkapı'ya kadar artarak sürdü. Toplu taşıma araçlarında da özellikle Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. İstanbul'da toplu taşımada önemli yükü çeken raylı sistemlerde de benzer yoğunluk görüldü. Her akşam olduğu gibi Yenikapı-Kirazlı metrosunda yoğunluk nedeniyle yolcular adım atacak yer bulmakta zorlandı.
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