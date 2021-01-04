İstanbul'da mesai çıkışında trafik yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul'da mesai çıkışında trafik yoğunluğu
04.01.2021 19:06
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken, kent genelinde trafik yüzde 65'lere yükseldi.
Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken, kent genelinde trafik yüzde 65'lere yükseldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası ilk günün mesai bitimi ile birlikte İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. E5 karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerine yükseldi.
(Selim Bayraktar/İHA)
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