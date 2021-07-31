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Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek - Son Dakika

Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek

31.07.2021 14:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 31 Ağustos'a kadar yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parklarında mangal ve ateş yakmanın yasaklandığını, bunun dışında piknik ve spor yapmanın, hoşça vakit geçirmenin serbest olduğunu söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 31 Ağustos'a kadar yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parklarında mangal ve ateş yakmanın yasaklandığını, bunun dışında piknik ve spor yapmanın, hoşça vakit geçirmenin serbest olduğunu söyledi.

Ulu, Belgrad Ormanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından alınan kısıtlama kararının 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla ilgili zor bir süreçten geçtiğini belirten Ulu, hava tahmin raporlarına göre de sıcaklıkların ilerleyen günlerde artmasının beklendiğine işaret etti.

Orman Kanunu kapsamında kentteki ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını anımsatan Ulu, şu bilgileri verdi:

"Orman içerisindeki alanlarda, yollarda piknik yapmak aynı zamanda park yapmak, mola vermek, ateş yakmak, semaver yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Ancak sadece yetkili idarelerin uhdesinde bulunan mesire alanlarında, tabiat parkı gibi alanlarda piknik yapmak, spor yapmak, hoşça vakit geçirmek serbest ama bunun dışında mangal, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bizim bulunduğumuz alanda spor yapmak, piknik yapmak dışındaki bütün aktiviteler yasaklanmıştır."

İstanbullulardan alınan kararlara uymalarını beklediklerini ifade eden Ulu, Belgrad Ormanı'nın, 100 orman muhafaza memuru, emniyet ve jandarma ekiplerince gece gündüz korunmasının sağlanacağını kaydetti.

Vatandaşlara yasaklara uyma konusunda çağrı

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Aydos Ormanı Mesire Alanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yasaklara uyma konusunda halkı duyarlı olmaya çağırdı.

Aydos Mesire Alanı'na gelen vatandaşların ateş yakamayacaklarını ama bu alanda spor, yürüyüş ve ateşsiz piknik yapabileceklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bu alanlardaki kontrol, teftiş ve tedbirlerimizi, mevcut personelimizle gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra Valimizin katkıları ile ilimiz emniyetinden ve jandarmasından da gerekli destekleri alarak kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Bu yasaklar başladığından itibaren izinsiz olarak ormanlara giriş çıkış yapanlar Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında 427 lira para cezası ile cezalandırılır. Yine bu alanlarda kısıtlamanın olduğu bu dönemde izin verilmeyen noktalarda ateş yakmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır."

Denetimlerde drone da kullanıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer ilçesindeki denetimlerine Demirciköy Mahallesi'nden başladı. Asayiş, motosikletli asayiş, motosikletli trafik, komando ve atlı birliklerden oluşan jandarma ekibi, denetim sırasında drone da kullandı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda denetimler yapılırken, polis ve zabıta ekipleri, ormana girmek isteyen vatandaşlara valilik kararını hatırlattı.

Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek
Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek
Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek
Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek
Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek
Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Fahrettin Ulu, İstanbul, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mesire alanları ve tabiat parklarında piknik ve spor yapılabilecek - Son Dakika


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