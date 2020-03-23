İstanbul'da meslek liselerinin maske üretimi günlük 10 bine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da meslek liselerinin maske üretimi günlük 10 bine ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da meslek liselerinin maske üretimi günlük 10 bine ulaştı

31 dakika önce

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında günlük maske üretimleri 10 bine ulaştı.

İstanbul'da meslek liselerinin maske üretimi günlük 10 bine ulaştı, System.String[]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında günlük maske üretimleri 10 bine ulaştı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan maske üretimi kapasitesi artırılarak, okulların cerrahi maske üretimi için yatırımlar yapıldı.

İstanbul'da Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Büyükçekmece Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ataşehir Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, maske üretimi yapacak okullar olarak belirlendi.

Seçilen okullarda deneme üretimleri tamamlanırken, kısa sürede ilk maskeler üretildi.Kısa sürede on binlerce cerrahi maske imal edildi.

Artan talep üzerine cerrahi maske üretimi yapan mesleki ve teknik anadolu lisesi sayısı ülke ölçeğinde artırıldı.

Söz konusu okullar günlük yaklaşık 10 bin maske üretecek kapasiteyle çalışırken, bunlara özel eğitim meslek okulları da katıldı.

İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu da cerrahi maske imal eden okullara dahil oldu.

Bu çalışmalarla ayda 2 milyon maske üretilmesi hedefleniyor. Cerrahi maskeler öncelikli olarak yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere ücretsiz şekilde ulaştırılacak.

Anadolu Lisesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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