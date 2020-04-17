İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı - Son Dakika
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İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ambulans ve sahra hastaneleri için üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazının...

İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ambulans ve sahra hastaneleri için üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazının tanıtımı yapıldı.

Pandemi sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

İstanbul ve Hatay'da Ar-Ge çalışmaları sonucunda ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul'da yürütülen çalışmalarla tamamlandı. İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi.

Lisede hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.

Solunum cihazı 20 günlük hummalı Ar-Ge çalışması sonucunda üretildi

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okulun atölyesinde, solunum cihazının üretim sürecini AA muhabirine anlattı.

Solunum cihazının yaklaşık 20 günlük hummalı Ar-Ge çalışmasının sonucunda üretildiğini belirten Yazıcı, bu sonucun, mesleki eğitim alanındaki öğretmenlerin potansiyellerini ortaya koyan çok özgün bir çalışma olduğunu vurguladı.

Yıllardır meslek okullarının kapasitelerini geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti:

"Ama 2023 vizyon belgemizde de açıklandıktan sonra mesleki eğitim farklı bir ivme kazandı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın bu vizyon doğrultusundaki çalışmaları meyvelerini vermeye başladı ve çok hızla verdi. Çünkü çok ciddi bir stratejik yönetim uygulanıyor. Bizzat Bakanımız Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcımız Mahmut Özer liderliğinde ve beraberinde Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğümüz ve bunların izdüşümü olan illerdeki mesleki eğitimden sorumlu şubelerimizin eşgüdümlü çalışmalarıyla bu sonuçlar hızla alınmaya devam ediliyor."

Türkiye'de pandemi sorununun hızla meslek okulları üzerinden üretim döngüsüne dönüştüğünü belirten Yazıcı, "Bu üretim döngüsü standart ürettiklerimizin dışında Ar-Ge çalışmalarıyla taçlandı. Bugün de işte bunlardan bir tanesiyle birlikteyiz." dedi.

"Bu çalışma çok yönlü devam edecek"

Yazıcı, çalışma arkadaşlarının gayretiyle üretimi tamamlanan solunum cihazının, alanda şu anda kullanılan solunum cihazlarının çok yönlü değerlendirilmesiyle birlikte her aşamasının yeniden gözden geçirildiğini aktardı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede kontrolün kendi bünyesindeki bir panelle koordine edilebilmesi, hem pc hem telefondan desteklenebilmesi çok önemliydi, bu uzaktan kontrolü de sağladı. Aynı zamanda arkadaşlarım şu anda üzerinde çok yoğun olarak çalışmayı sürdürüyorlar. Çünkü mevcut olan bir temizleme filtresiyle kullanılan hastada kendi nefesini dışarıya verilmesinde bir süzgeç oluşturmak ve sağlıklı bir insanın nefesi gibi nefes verilmesine gayret ediliyor. Bu çalışma tabii çok yönlü devam edecek, arkadaşlarımız burada aynı zamanda bilimsel boyutlarıyla da gerekli olan süreçleri izleyecekler, bizler de hep birlikte destek olarak bir an önce bunun hastanelerimizde hastalarımız tarafından kullanılmasını sağlayacağız. Servislerde ve yine evlerde kullanılmak üzere üretilmiş olacak."

Seri üretim için çalışmalar sürüyor

Seri üretime geçiş için bilimsel çalışmaların çok yönlü iş birliği içerisinde devam ettiğini belirten Yazıcı, "Okulumuz İstanbul Sanayi Odasının desteklediği bir okul. Bu süreçte İstanbul Sanayi Odası gibi büyük bir kuruluşun da desteği var. Onlar da bu sürece hem gönüllerini koyuyorlar hem de çok yönlü katkı sağlıyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanın bence bu desteklerle hep birlikte büyüyeceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Farklı Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor"

Levent Yazıcı, İstanbul'da başka okullarda devam eden çalışmalar olduğunu belirterek, MEB'in süreci çok etkin olarak yönettiğini söyledi.

Bu bağlamda bütün illerin potansiyelleri dikkate alınarak neler üretilebileceğinin analiz edildiğini aktaran Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Hangi alanda, hangi meslek okulumuzun yeni bir değer ortaya koyabileceği analiz ediliyor. Bu çerçevede tabii ki İstanbul, mesleki eğitim eğitim açısından çok güçlü. Biz de Bakanlığımızın çizdiği yol haritasına uygun adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda yakın dönemde Sancaktepe ve Arnavutköy'den yeni müjdelerimiz olacak diye düşünüyoruz. Farklı Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor."

Başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere katkı sunanlara teşekkür eden Yazıcı, projenin ortaya çıkmasına emek veren öğretmenlere de şükranlarını sundu.

Yazıcı, "Mesleki eğitim alanındaki öğretmenlerimiz, genel olarak mesleğimizin yüz akı oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu umutlar büyüdükçe mesleki eğitimden bence beklentiler de artıyor. Biz de inşallah bu beklentinin hakkını verir, hep birlikte üretmeye devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrik Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Gazi Saban, solunumun cihazıyla ilgili detaylı teknik bilgiler verdi.

Ventilatör, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:02 Kaynak: AA

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