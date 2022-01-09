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İstanbul'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı yaygınlaşıyor - Son Dakika

İstanbul'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı yaygınlaşıyor

09.01.2022 23:48
İstanbul'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı yaygınlaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı'ndaki (MEMP) öğrenci sayısı 22 bin 34'e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul'da Mesleki Eğitim Merkezi Programı'ndaki (MEMP) öğrenci sayısı 22 bin 34'e yükseldi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki eğitim alanındaki çoklu iş birlikleri ve protokoller kapsamında İstanbul'da yapılan etkin saha çalışmaları ve planlamalar olumlu sonuçlar verdi.

Öğrencinin çalıştığı sektörden kopmadan istihdam imkanı bulabileceği, mezun olduktan sonra isterse bir üst öğrenimde eğitim görme imkanı sunan Mesleki Eğitim Merkezi Programı'nın (MEMP) uygulandığı okul ve merkezi eğitim merkezi sayısı 36'dan 314'e çıktı. İstanbul'da 36 mesleki eğitim merkezinin yanında 278 Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi bünyesinde de bu programlar uygulanmaya başlandı.

Mesleki eğitim merkezlerine en fazla ilgi İstanbul'da olurken, Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme öncesi mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 13 bin 722 iken İstanbul'da bu sayı 22 bin 34'e yükseldi.

Mesleki eğitimde eğitim-üretim-istihdam döngüsünün önemini belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul'daki bazı Organize Sanayi Bölgelerini (OSB) ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

Yazıcı, OSB'lerin yanı sıra otellerin insan kaynakları müdürleriyle de geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yaptı.

Mesleki eğitimdeki en önemli adımlardan birinin sektörle bütünleşme olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Öğrencimizin, buradan sektöre çok uzun süre katkı sağlayacak donanımlı şekilde okullarımızdan mezun olması temel gayemiz. Bunu temin etmek için de öncelikle sektörün bizden beklentilerini doğru öğrenmek ve sektörle birlikte planlama sürecini beraber yürütmek gerekiyor. Bunun için program tasarımından, mevcut olan üretimin boyutlarına, çalışanın eğitiminden, eğitim verenin eğitimine kadar süreci birlikte dizayn etmek ve buradan çıkacak sonucu da toplumumuza ve devletimize bir katkı olarak sunmanın, ekonomimize sağlayacağı her türlü katkının yine bu ülkeye döneceğine yürekten inanıyoruz."

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milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, İstihdam, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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