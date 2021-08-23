İstanbul'da mest eden dolunay manzarası - Son Dakika

İstanbul'da mest eden dolunay manzarası

İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu.

İstanbul semalarında beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu. İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, İstanbul Boğazı ve Ortaköy Camii ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu. Ortaköy Meydanı'nda bulunan vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile dolunayı görüntülerken, bazıları ise sahildeki teleskoplar yardımıyla manzaranın tadını çıkardı. (Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Son Dakika

Yeni transfer Cicaldau, Hatay maçında Galatasaray taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı: 6.5 milyon euro etmez

Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi

Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş

Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı