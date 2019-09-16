Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "metil alkol" operasyonu kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İstanbul'da "metil alkol" operasyonu kamerada

49 dakika önce

- İstanbul'da "metil alkol" operasyonu kamerada 5 bin litre metil alkol ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındıİSTANBUL - Fatih ve Başakşehir'de bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 bin litre metil alkol, satışa hazır 8 bin 750 şişe alkollü içki şişeleri ele geçirildi.

- İstanbul'da "metil alkol" operasyonu kamerada

5 bin litre metil alkol ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Fatih ve Başakşehir'de bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 bin litre metil alkol, satışa hazır 8 bin 750 şişe alkollü içki şişeleri ele geçirildi. Operasyonda ikisi yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ve 28 Ağustos tarihleri arasını kapsayan sürede Başakşehir ve Fatih'te kaçak ve sahte alkol üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir sanayi sitesinde ve metruk binalarda metil alkolü kazanlarda kaynatarak sahte alkol üretimi yapıldığı ve sahte TAPDK bandrolü ile yabancı menşeili bandrol ve içki şişesi etiketi basımı yapıldığı, içki şişelerini fileleyip orijinal görünümü verdikten sonra İstanbul genelindeki tekel bayileriyle restoranlar üzerinden piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından daha önce tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen kaçakçılık polisi, Emirhan Ü. (23), İsmail S. (26), Ali K. ile Özbekistan uyruklu Gulsorakhon A. ve Kırgızistan uyruklu Gukhekhra I. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan depolardaki aramalarda; 8 bin 750 adet satışa hazır alkollü içki şişesi, 5 bin litre metil alkol, 159 bin sahte TAPDK ve yabancı menşeili bandrol, 235 bin adet çeşitli markalara ait içki şişesi etiketi, 9 bin adet doluma hazır boş içki şişesi, 312 bin adet bilyeli içki şişesi kapağı ve çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Emirhan Ü., Gulsorakhon A. ve Gukhekhra I. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, İsmail S. ve Ali K. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da metil alkol operasyonu kamerada

Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FLAŞ
Adnan Oktar yarın hakim karşısında! Şikayetçi listesinin 1 numarasında Saçan var Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da etkili olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:04:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "metil alkol" operasyonu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]