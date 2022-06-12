İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti - Son Dakika
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İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti

12.06.2022 00:18

Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenikapı- Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık kaldı. Metro aracı, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.

Yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro aracı, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.

Aracın kapısı açık halde ilerlediği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti
İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti
İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti
İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti - Son Dakika
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