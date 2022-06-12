Alınan bilgiye göre, Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık kaldı. Metro aracı, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti - Son Dakika

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