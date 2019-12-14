İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu (2) - Son Dakika

İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu (2)

6 saat önce

Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu.

İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu (2), System.String[]

YENİKAPI-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Yenikapı- Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metro durağından çıkarak otobüse binen yolculardan biri, "'Arıza var' dediler indik. Otobüslerle devam edeceğiz" dedi. Başka bir yolcu ise, "Havanın güzel olması nedeniyle dışarı çıktık. Ancak metronun bozuk olması nedeniyle burada mahsur kaldık" diye konuştu.

Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, " M1AYenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında  İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.


Kirazlı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
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