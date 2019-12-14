İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu ek görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu ek görüntü - Son Dakika

İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu ek görüntü

6 saat önce

İSTANBUL'DA METRO ARIZASI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU (3) ek görüntü.

İSTANBUL'DA METRO ARIZASI; DURAKLARDA İZDİHAM OLUŞTU (3) ek görüntü

İstanbul'da metro arızası; duraklarda izdiham oluştu ek görüntü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:08 Kaynak: DHA
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