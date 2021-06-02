İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı - Son Dakika

Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini duyurdu.
Buna göre hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.
06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacak hatların listesi şöyle:
Bunun dışında TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacağı belirtildi.
İBB'den yapılan açıklamada, "Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. İşte hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:
İBB, bazı seferlerin pazar günü yapılmayacağını belirtti. İşte o hatlar;