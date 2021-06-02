İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı - Son Dakika

İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı

Metro İstanbul kademeli normalleşmede yeni bir adıma geçildiği 2 Haziran itibarıyla sefer saatlerine ilişkin yayınladığı duyuruda, seferlerin 2 Haziran Çarşamba günü itibarıyla hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, pazar günü ise 15 dakika aralıklar yapılacağını belirtti.

Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini duyurdu.

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CUMARTESİ GÜNÜ SEFERLER NORMAL TARİFEDE YAPILACAK

Buna göre hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.

İŞTE HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ TARİFESİ

06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacak hatların listesi şöyle:

  • M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
  • M4 Kadıköy-Tavşantepe
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi
  • M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
  • M9 Bahariye-Olimpiyat
  • F1 Taksim-Kabataş
  • T1 Kabataş-Bağcılar
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam
  • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Bunun dışında TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacağı belirtildi.

PAZAR TARİFESİ

İBB'den yapılan açıklamada, "Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. İşte hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

  • M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
  • M4 Kadıköy-Tavşantepe
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
  • M9 Bahariye-Olimpiyat
  • T1 Kabataş-Bağcılar
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam
  • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

BAZI SEFERLER PAZAR GÜNÜ YAPILMAYACAK

İBB, bazı seferlerin pazar günü yapılmayacağını belirtti. İşte o hatlar;

  • M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler
  • T3 Kadıköy-Moda tramvay
  • TF1 Maçka-Taşkışla teleferik
  • TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:16 

Son Dakika Güncel İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı - Son Dakika
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