İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

34 dakika önce

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde, teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandı.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ, System.String[]

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde, teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandı. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşandı. Metro seferleri, Yenikapı- Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verdi. Yapılan çalışmalar sonucu arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Bakırköy metro durağı

Durağın içinden görüntü

Durakta bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
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