İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA - Son Dakika
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İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA

6 saat önce

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA, System.String[]

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro seferleri, Yenikapı- Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Bakırköy metro durağı

Durağın içinden görüntü

Durakta bekleyen vatandaşlar

Genel ve detay


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:05 Kaynak: DHA
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