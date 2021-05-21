İstanbul'da metro yaylarına atlayan kadının bacağı koptu - Son Dakika

İstanbul Taksim'de bugün saat 13.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İddialara göre metro istasyonuna gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 30 yaşındaki kadın, bir süre istasyonda durduktan sonra kendisini gelen treninin önüne attı.

BACAĞI DİZİNDEN KOPTU

Yaşananların hemen ardından Taksim'de metro seferleri durdurulurken, metronun çarptığı kadın ağır yaralandı. Bir bacağı dizinden kopan kadının bileğinin de koptuğu öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından raylardan çıkarılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

METRO SEFERLERİ DURDU

Olay sonrası metroya hemen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Taksim Metro'da seferler durduruldu. Metroyla yollarına gitmek isteyen vatandaşlara polis ve güvenlik ekipleri izin vermedi. Bir süre devam eden kurtarma çalışmaları sonrasında kadın şahıs metrodan çıkarılarak yaralı şekilde ambulansa konuldu. Ardından tedavi olmak üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.