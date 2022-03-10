İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

10.03.2022 12:22
İstanbul'da metrobüs durağının güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

İstanbul Eyüpsultan'da metrobüs durağındaki güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray metrobüs durağındaki turnikelerden ücretsiz geçmeye çalıştıkları iddia edilen İ.K. ve S.K. ile güvenlik görevlisi N.Y. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında bıçakla yaralanan N.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Metrobüse binerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden S.K. Küçükçekmece'de kaldığı adreste gözaltına alındı. İ.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olay metrobüs durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin güvenlik görevlisiyle tartışması ve şüphelilerden birinin elindeki bıçakla görevliye saldırması yer alıyor.

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Güvenlik Görevlisi, Eyüpsultan, İstanbul, Metrobüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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