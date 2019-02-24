İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı
50 dakika önce
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüs, önünde duran metrobüse çarptı.
İstanbul Bahçelievler
'de seyir halindeki metrobüs, önünde duran metrobüse çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, Bahçelievler metrobüs durağı Beylikdüzü
istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu
istikametinden Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan metrobüs, Bahçelievler durağında önünde duran metrobüse çarptı. Kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda trafik meydana geldi. Trafiğin tek taraftan verilmesiyle devam eden metrobüs seferlerinin normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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