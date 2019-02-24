Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

50 dakika önce

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüs, önünde duran metrobüse çarptı.

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüs, önünde duran metrobüse çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kaza, Bahçelievler metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinden Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan metrobüs, Bahçelievler durağında önünde duran metrobüse çarptı. Kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda trafik meydana geldi. Trafiğin tek taraftan verilmesiyle devam eden metrobüs seferlerinin normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, Güncel
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