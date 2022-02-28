İstanbul'da metrobüs kazasında 7 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Beylikdüzü yönüne seyir halindeki metrobüse, Haramidere Sanayi Durağı'nda arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 7 kişi hafif yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: AA
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