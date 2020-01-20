İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

39 dakika önce

Mecidiyeköy'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Mecidiyeköy'de metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder (27) yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosiklet çarpıştı.


Kazada Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Sürücü Azder, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsteki yolcular, diğer ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Emrecan Azder'in Ukrayna'daki bir üniversitenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölümünden yeni mezun olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

Mecidiyeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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