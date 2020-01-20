İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası - Son Dakika

İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası

6 saat önce

Şişli ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpıştığı trafik kazası, System.String[]

Şişli ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Emrecan Azder (27) için Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Ukrayna'daki bir üniversitenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölümünden yeni mezun olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye döndüğü öğrenilen Azder'in cenazesi, Alipaşa Mezarlığında toprağa verildi.

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, dün Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder yönetimindeki 34 BOZ 442 plakalı motosikletin çarpışması sonucu Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralanmış, Azder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ukrayna, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:52 Kaynak: AA
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