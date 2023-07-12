İstanbul'da Metrobüslerdeki Klima Sorunu Vatandaşların Tepkisini Çekiyor - Son Dakika
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İstanbul'da Metrobüslerdeki Klima Sorunu Vatandaşların Tepkisini Çekiyor

12.07.2023 13:16

İstanbul'da günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşınması nedeniyle kentin ulaşım ağında çok önemli yere sahip metrobüslerde çalışmayan ya da yetersiz soğutma yapan klimalar vatandaşların tepkisini çekiyor.

Megakentte her gün yaklaşık 1 milyon kişi işe, okula ya da seyahat için bir yere giderken şehrin ulaşım ağının bir parçası olan metrobüsleri kullanıyor. Bu toplu ulaşım aracını tercih eden birçok vatandaş son zamanlarda klimaların çalışmadığından şikayet ediyor.

YELPAZE VE GAZETELERLE SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bu durumun kendilerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, yaz koşullarında metrobüslerin havasız ve içerisinde durulamayacak kadar sıcak olması nedeniyle yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyor. Kliması çalışmayan veya yeterli soğutma yapmayan araçlarda bazı yolcuların ellerindeki yelpaze ve gazetelerle kendilerini serinletmeye çalıştıkları bazılarının ise terlerini peçete ya da kıyafetleriyle sildikleri görülüyor.

"ÇOĞU ZAMAN KLİMASI ÇALIŞMAYAN ARAÇALARA DENK GELİYORUZ"

Vatandalardan Necdet Kaynak, bu sorunu gidermeleri için AA muhabiri aracılığıyla yetkililere çağrıda bulundu.
Yıllardır metrobüs kullandığını dile getiren Kaynak, "Son zamanlarda klimaların çalışmaması ve üst geçitlerdeki asansörlerin arızalanması sorunu ne zaman bitecek? Sadece bir defa değil, çoğu zaman kliması çalışmayan metrobüse denk geliyoruz." dedi.

"BU ŞEKİLDE YOLCULUK YAPMAK ÇOK ZOR"

İsmail Öger ise araçlardaki klima sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kliması çalışmayan metrobüslere acil müdahale edilmeli. Havalar çok sıcak. Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor." diye konuştu.

Başka bir yolcu da günümüz şartlarında metropol olan İstanbul'da bu tür sorunların yaşanmasının çok üzücü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
  • Yüksel Yılmaz: Buda Guzel Terlemek iyidir.. "Herseyyyy Guzel OluCakkk" Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mücahid: mazota hergün zam gelince onlarda klimayı kapatmışlar. 3. dünya ülkesiyiz ,normal sıradan işler bunlar!! Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
  • Mesut Biner: Bu isyan eden tayfa acaba 2019 herşey çok güzel olcak diyenler mi hahahaha aklınızı başınıza alın reisin peşinden gidin daha fazla bu İstanbul vatandaşi mağdur olmasın Cevap Yaz 24 14 Yayından Kaldır
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