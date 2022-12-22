Afrikalı kadın, metrobüsü karıştırdı! Yan koltuğunun boş olma sebebini duyan diğer yolcular tepki gösterdi - Son Dakika
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Afrikalı kadın, metrobüsü karıştırdı! Yan koltuğunun boş olma sebebini duyan diğer yolcular tepki gösterdi

22.12.2022 11:30

İstanbul'da metrobüste ilginç anlar yaşandı. Rahatsız edildiğini iddia eden Afrikalı bir kadın, yanındaki boş koltuğa hiç kimseyi oturtturmadı. Yan koltuğun boş kalma sebebini öğrenen diğer yolcular ise duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan bir metrobüste yaşananlar, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Afrika uyruklu bir kadın, metrobüste rahatsız edildiğini ileri sürerek yanındaki boş koltuğu kimseyi oturtmadı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Metrobüste birçok yolcu ayakta giderken Afrika uyruklu kadının bazı yolcularla tartışma yaşadığı görüldü. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kadına tepki gösteren kullanıcılar, kimsenin böyle bir hakkı olmadığını savundu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor
Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor
Afrikalı kadın, İstanbul'da metrobüsü birbirine kattı! Yan koltuğunun boş olma nedenini duyanlar sinirleniyor
YORUMLAR (2)
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İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrikalı kadın, metrobüsü karıştırdı! Yan koltuğunun boş olma sebebini duyan diğer yolcular tepki gösterdi - Son Dakika
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