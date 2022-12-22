Afrikalı kadın, metrobüsü karıştırdı! Yan koltuğunun boş olma sebebini duyan diğer yolcular tepki gösterdi

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İstanbul'da Beylikdüzü'ne doğru sefer yapan bir metrobüste yaşananlar, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Afrika uyruklu bir kadın, metrobüste rahatsız edildiğini ileri sürerek yanındaki boş koltuğu kimseyi oturtmadı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Metrobüste birçok yolcu ayakta giderken Afrika uyruklu kadının bazı yolcularla tartışma yaşadığı görüldü. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kadına tepki gösteren kullanıcılar, kimsenin böyle bir hakkı olmadığını savundu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: