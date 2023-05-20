İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği kişilere saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği kişilere saldıran şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği kişilere saldıran şüpheli gözaltına alındı

20.05.2023 02:23

İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği İ.E.O. ve A.S.O.'ya saldıran H.O. gözaltına alındı. İki taraf arasında arbede yaşandı. H.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İSTANBUL'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği 2 kişiye saldıran H.O. gözaltına alındı.

Olay, 14 Mayıs'ta Yenikapı-Havalimanı arasında sefer yapan metroda meydana geldi. Merter istasyonda duran vagonda bir yolcu, giyimlerine tepki gösterdiği İ.E.O. ve A.S.O.'yu hedef alarak 'Gözlerimin içine bak ve Türkiye'den defol git' diye bağırdı. Aynı yolcu, İ.E.O. ve A.S.O. kendisine cevap verince bu sefer yolculardan İ.E.O.'ya yumruk attı. Bunun üzerine İ.E.O .da kendisine saldıran kişiye karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı. Tarafları metrodaki diğer yolcular ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından İ.E.O., polise giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Ulaşım kart bilgilerinden şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. H.O., polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak suçlarından adliyeye sevk edildi. H.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
14 Mayıs'tan bu yana suskundu! Akşener, sessizliğini bozuyor 14 Mayıs'tan bu yana suskundu! Akşener, sessizliğini bozuyor

14 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği kişilere saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı'na çok konuşulacak teklif: Anayasa değişikliği konusunda beraber çalışmaya hazırız
00:41 Ali Babacan'dan Cumhur İttifakı'na olay teklif: Anayasa değişikliği konusunda beraber çalışmaya hazırız
00:33 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık çağırdı: Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim
00:24 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı: Seni de bekleriz, gençlerin önünde mertçe yüzleşelim
00:14 İmamoğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk
23:58 İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk
23:39 Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlar için video! Tek tek vaatlerini anlattı
23:25 Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Yurt dışında yaşayan vatandaşlara vaatlerini sıraladı
23:08 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediğine yönelik iddiaları yalanladı
23:01 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediğine yönelik iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2023 03:49:08. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği kişilere saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement