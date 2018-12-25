İstanbul'da Metroda İntihar
51 dakika önce
Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti.
Ataköy- Bahçelievler
Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti. Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında metro seferleri durdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:26 Kaynak: İHA
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