Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Metroda İntihar

İstanbul'da Metroda İntihar

51 dakika önce

Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti.

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Ataköy- Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti. Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında metro seferleri durdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:26 Kaynak: İHA

Ataköy, Bahçelievler, Güncel
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